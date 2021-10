Un nouvel espace de cirque ouvre à Molenbeek (vidéo)

6.000m² de surface dont 3.000 en extérieur. Plusieurs salles de travail pour les acrobates, un espace de coworking, des studios, des chapiteaux extérieurs ont ouvert à Molenbeek.

Up, le nouveau lieu dédié aux circassiens bruxellois, dans l'ancienne imprimerie Delhaize, à Molenbeek, n’a rien à envier aux anciennes glacières de Saint-Gilles. Toute la troupe de l’Espace catastrophe y a déménagé récemment pour plus de confort. C’est une occupation temporaire, avant une installation plus définitive qui reste à déterminer.

L’espace baptisé "Up" est un lieu conçu surtout pour les circassiens et artistes professionnels, mais il propose aussi des formations et des stages durant l’année aux jeunes et aux moins jeunes.

Jusqu’au 23/10, un premier spectacle de la compagnie "Circus I Love you" est programmé. Il a lieu tous les jeudi, vendredi et samedi, à 20h et le dimanche, à 17h.