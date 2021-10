Quatre projets sélectionnés en vue de soutenir l'entrepreneuriat féminin

(Belga) Quatre projets sur seize candidatures ont été sélectionnés dans le cadre d'un marché public lancé par le SPF Economie en vue de soutenir l'entrepreneuriat féminin, a annoncé le ministre des PME et des Indépendants David Clarinval lors d'une réception au Palais d'Egmont à Bruxelles.

Ce marché public lancé début 2021 et doté de 70.000 euros par lauréat a pour objectif de soutenir des femmes entrepreneuses impactées par la crise du Covid-19. La banque spécialisée dans le micro-crédit Microstart a remporté le marché pour un projet à dimension nationale qui a pour objectif de stimuler l'accès des femmes entrepreneuses au micro-crédit professionnel et à l'accompagnement de leur projet. L'Union des Classes Moyennes (UCM) a remporté le marché pour le projet wallon en vue d'accompagner la digitalisation d'entreprises gérées par des femmes. Le Réseau des femmes entrepreneures "Hors- norme" a remporté le marché pour un projet bruxellois qui vise au développement d'un nouveau réseau dans la capitale, qui met en avant la formation et l'accès des femmes au capital à risque et au financement. L'organisation " X² Xkwadraat BV" a remporté le marché pour un projet à développer en Flandre qui vise à soutenir spécifiquement des femmes entrepreneuses actives dans les secteurs les plus frappés par la crise du Covid-19. Outre ces annonces, David Clarival a indiqué qu'un baromètre spécifiquement dédié à l'entrepreneuriat féminin sera prochainement mis en ligne pour informer sur les chiffres et thématiques clés. Le ministre a également dit souhaiter stimuler une représentation genrée équilibrée au sein des Ordres et Instituts sur lesquels il exerce un pouvoir de tutelle. (Belga)