Il devient difficile de trouver une voiture d'occasion: la demande augmente à cause d'une pénurie dans les véhicules neufs

Il est de plus ne plus difficile de trouver une bonne voiture d'occasion. Le marché est saturé car il est influencé par celui des véhicules neufs. Les délais pour acheter un nouveau modèle sont rallongés à cause d'une pénurie de composants électroniques.

Dans le groupe de concession automobile que nous visitons à Courrière, le stock de voitures d'occasion est 15 à 25% moins fourni que d'habitude. "Habituellement, le parking est rempli. Il commence à y avoir certains emplacements libres", constate Benoît Henry de Frahan, directeur des ventes du groupe "San Mazuin".

Des véhicules de seconde main particulièrement demandés depuis cet été. La tendance pourrait encore s'accentuer dans les prochaines semaines. "Les véhicules neufs sont plus difficilement livrables dans les délais. Les délais s'allongent et donc certaines personnes se tournent plutôt vers de l'occasion alors qu'elles avaient l'habitude d'acheter du neuf parce qu'elles ont besoin d'un véhicule urgemment. Et donc on a une demande qui s'accroît", explique le directeur.

Des livraisons plus espacées

Dans la plupart des marques, en raison d'une pénurie de composants électroniques, il faut patienter 4 à 6 mois avant d'être livré. Or moins de véhicules écoulés signifie aussi moins de reprises qui rentrent au garage.

"Les livraisons sont déjà plus espacées. Ce qui fait que pour nous, les rentrées de véhicules d'occasion sont minoritaires. Ça nous pose vraiment un gros problème pour approvisionner l'offre et la demande", explique Alfredo Basone, vendeur automobile.

Les garages doivent trouver d'autres filières d'approvisionnement, notamment à l'étranger. "On travaille avec certains marchands. Nos marques nous proposent également des véhicules grâce à des plateformes de véhicules d'occasion", éclaire Benoît Henry de Frahan.

Les voitures d'occasion sont de plus en plus rares et donc de plus en plus chères.