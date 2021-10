À Liège, 8 jeunes ont été kidnappés aux abords du Carré avant d'être dépouillés: 3 personnes ont été arrêtées

Huit jeunes ont été kidnappés et dépouillés en une semaine dans le quartier du Carré à Liège. Une bande y sévit. Trois personnes ont été arrêtées durant la nuit de jeudi à vendredi.

A chaque fois, les auteurs ont fait appel au même mode opératoire. Ils circulent aux abords du Carré en voiture et repèrent leurs victimes. "Généralement, les victimes sont de jeunes personnes qui sortent pour rentrer chez elles et elle se font embarquer dans la voiture de manière assez violente jusqu'à Seraing où elles se font délester de leur avoir, principalement portefeuille et GSM. La plupart ont aussi subi des coups pour obtenir le code de leur carte de banque", explique Catherine Collignon, porte-parole du parquet de Liège.

"Les victimes des prédateurs sont des personnes qui n'habitent pas loin du Carré et qui pensent pouvoir rentrer tranquillement chez elles sans danger, ce qui n'est pas le cas", ajoute la porte-parole du parquet de Liège.

Au total, six enlèvements et deux tentatives ont été enregistrées en une semaine. Après avoir mené une surveillance à proximité du Carré dans la nuit de jeudi à vendredi, les policiers ont repéré les suspects qui s'apprêtaient une nouvelle fois à sévir, et une course poursuite a alors débuté. Elle s'est terminée quelques minutes plus tard à Seraing où les trois auteurs présumés ont été interpellés. Parmi eux, un mineur et deux majeurs. L'un d'entre eux est déjà connu de la justice pour association de malfaiteurs. D'autres suspects sont encore recherchés. Dans le Carré, la police renforce ses effectifs.