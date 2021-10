Une enquête confirme que des policiers croates ont frappé des migrants refoulés

Une enquête interne a confirmé que des policiers croates avaient participé en juin à un refoulement violent de migrants à la frontière avec la Bosnie révélé cette semaine par plusieurs médias européens, a déclaré vendredi le chef de la police croate.



Les autorités croates ont ouvert jeudi une enquête, au lendemain de la parution d'investigations dans plusieurs médias, dont le magazine allemand Spiegel et le quotidien français Libération, sur le renvoi des migrants orchestrée par des "unités spéciales" de police, soutenues en partie par des fonds de l'Union européen, en Croatie, Grèce et Roumanie.



Sur des images enregistrées à la frontière croate avec la Bosnie et diffusées par ces médias, on voit des hommes portant des uniformes sans insignes et des cagoules qui frappent des migrants avec des battes, en les refoulant vers le territoire de la Bosnie.

Des membres de la police spéciale



"Une équipe d'experts", envoyée sur place, a établi que "les personnes apparaissant sur les images sont des membres de la police spéciale", a déclaré le commandant de la police croate, Nikola Milina, en conférence de presse à Zagreb.



Soupçonnés de "violation grave" de la déontologie de la profession, ces policiers seront démis de leur fonction, a-t-il ajouté, en précisant que trois ont pour l'instant pu être identifiés.



La commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson s'est dite jeudi "extrêmement inquiète" après ces révélations de la presse et elle a réclamé à la Croatie et à la Grèce de faire des enquêtes.

La Croatie, sur la route des Balkans

"Nous devons protéger nos frontières extérieures mais nous devons aussi protéger nos valeurs", a-t-elle dit après avoir rencontré jeudi soir les ministres croate et grec de l'Intérieur. Le ministre grec des Migrations, Notis Mitarachi, a assuré vendredi que son pays allait mener une enquête.



Pays membre de l'UE, la Croatie se trouve sur la "route des Balkans" empruntée chaque année par plusieurs milliers de migrants fuyant leurs pays respectifs, notamment en Asie, au Proche-Orient et en Afrique, et qui essayent de parvenir en Europe occidentale.



Des groupes de défense des droits de l'Homme accusent régulièrement la police croate de violences envers les migrants, mais ces accusations ont toujours été rejetées par Zagreb. En 2020, Amnesty International avait accusé l'UE "d'ignorer délibérément" la violence des policiers croates à l'égard des migrants.