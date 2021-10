Facebook, Instagram et Whatsapp de nouveau perturbés vendredi soir: que s'est-il passé?

Les applications Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger et Workplace ont de nouveau été perturbées vendredi par une opération technique engagée par l'entreprise, un dérangement loin toutefois de la panne géante qui avait complètement paralysé ces services pendant plusieurs heures lundi.



Selon le site spécialisé Down Detector, des problèmes ont commencé à apparaître peu après 18H00 GMT sur Instagram, et dans une moindre mesure sur Facebook Messenger et WhatsApp.



La situation semblait toutefois déjà en cours de résolution deux heures plus tard, le nombre de personnes rapportant des incidents sur le site de Down Detector ayant fortement diminué.



Un porte-parole de Facebook a confirmé à l'AFP vers 21H20 GMT que le problème était réglé et les services entièrement restaurés.



"Nos sincères excuses à tous ceux qui n'ont pas pu accéder à nos produits au cours des dernières heures", a-t-il indiqué dans un courriel. "Nous avons résolu le problème et tout devrait revenir à la normale maintenant", a-t-il ajouté.



La panne a été causée par un changement de configuration et a affecté des utilisateurs dans le monde entier.



Elle n'a toutefois rien à voir avec ce qui s'est passé lundi, a fait savoir Facebook.



Tous les services de l'entreprise, de WhatsApp à Instagram en passant par Messenger et Oculus, étaient alors restés inaccessibles pendant près de sept heures, empêchant des milliards d'utilisateurs de consulter leurs messages et fils d'actualité.



Cette panne, a expliqué Facebook le lendemain, avait été causée par une erreur du groupe lors d'une opération de routine sur le protocole permettant de créer un chemin d'accès viable entre un ordinateur et un site internet.



Les réseaux sociaux font régulièrement face à des pannes de plus ou moins longue durée; selon l'éditeur de sites web ToolTester, l'application Instagram en a connu à elle seule plus de 80 au cours de l'année passée aux Etats-Unis.