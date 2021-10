Un week-end sous le soleil

(Belga) Le temps sera calme et ensoleillé, samedi après-midi, avec des maxima compris entre 14 à 18°C, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir, le ciel scintillera d'étoiles. Dans le courant de la nuit, de la brume et du brouillard pourraient cependant se former par endroits, surtout en Flandre et dans les vallées de l'Ardenne. Les minima redescendront entre -3 et 5°C. Dimanche, la grisaille persistera une bonne partie de la matinée sur le nord du pays tandis qu'ailleurs le soleil sera déjà bien présent. L'après­-midi, quelques nuages coloniseront la région côtière. Le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 12 à 17°C. Le début de la semaine prochaine sera marqué par un ciel plus nuageux, le retour de quelques précipitations et des températures en baisse. (Belga)