Covid Safe Ticket à Bruxelles: le personnel de l'Horeca y sera-t-il soumis comme les clients?

Le parlement bruxellois a donné vendredi son feu vert définitif au projet d'ordonnance relatif à l'usage étendu du Covid Safe Ticket (CST) dans la capitale. Il sera en vigueur à partir du 15 octobre. Mais comment se dérouleront les contrôles ? La question a été posée dans le RTL INFO 13h à Fabian Hermans, président de la Fédération Horeca Bruxelles.

Qui va contrôler le Covid Safe Ticket dans les établissements Horeca et comment ? Fabian Hermans, président de la Fédération Horeca Bruxelles, l'a expliqué dans le RTL INFO 13h. "Ce sera un responsable de l'établissement, peut-être plusieurs. Ce sera fait avec une application Covid Scan Be qui est très facile, très rapide et donc là, ce sont des contrôles qui sont vraiment très rapides à mettre en place. Ça prend quelques secondes." Ce contrôle pourra se faire à l'entrée de l'établissement ou lorsque les clients seront installés à table.

Les différents établissements craignent-ils de perdre des clients avec l'usage de ce Covid Safe Ticket ? Fabian Hermans se veut rassurant. "Aujourd'hui, il faut changer la communication. On ne va pas en perdre, on va en gagner des clients. Bruxelles sera une ville sécurisée, ce seront des établissements safe. Les clients ne doivent donc pas avoir peur de venir chez nous, il n'y a aucun problème."

"Que tout le monde se vaccine au niveau du personnel"

Via la bouton orange Alertez-nous, vous êtes plusieurs à nous avoir demandé ce qu'il en est du personnel Horeca. Lui aussi sera-t-il soumis à un contrôle de son Covid Safe Ticket lorsqu'il sera au travail, au même titre que les clients ? La réponse est non. "Pour les événements, le personnel sera dans la bulle événementielle contrôlée mais sinon, au niveau des établissements, restaurants et bars, le personnel ne sera pas contrôlé. Il n'y a pas d'obligation de contrôler à ce niveau-là. Le droit du travail ne le permet pas." Pour Fabian Hermans, c'est "un peu dommage". "On voit dans certains établissements que le personnel qui est contaminé se retrouve face à une fermeture obligatoire." Le président de la Fédération Horeca Bruxelles n'est pas pour une vaccination obligatoire du personnel, mais "ce qu'on demande pour éviter les fermetures, continuer à travailler et ne pas perdre de travail, c'est que tout le monde se vaccine au niveau du personnel".

