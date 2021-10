Devant les grilles de Buckingham, des jeunes demandent à Elizabeth II de "réensauvager" les terres royales

Une centaine de jeunes ont manifesté samedi devant les grilles du palais de Buckingham à Londres pour remettre une pétition comprenant 100.000 signatures demandant à la reine Elizabeth II et la famille royale britannique de "réensauvager" ses terres.

Avec le naturaliste et présentateur britannique Chris Packham, enfants et adolescents ont effectué une brève marche depuis Green Park jusqu'au palais situé non-loin, dans le cœur de la capitale britannique, munis de drapeaux roses ou verts.

"La famille royale a une opportunité incroyable, parce que ses membres possèdent tant de terres, de montrer l'exemple en les réensauvageant", a déclaré Noah Macaulay, 16 ans, confondateur de la chorale SOS from the kids, qui a chanté lors de la marche et le fera lors de la COP26 qui s'ouvre dans moins d'un mois à Glasgow (Écosse).

"Ils pourraient vraiment vraiment aider la nature et la biodiversité", a-t-il souligné.

Défenseur de l'environnement de longue date, Chris Packam, 60 ans, a quant à lui fait part de ses regrets, estimant avoir "échoué à agir assez rapidement et largement pour empêcher la crise dans laquelle nous nous trouvons actuellement".

Lors de ce qu'il a qualifié de "manifestation la plus harmonieuse, magnifique et paisible" à laquelle il ait participé depuis bien longtemps, il a exhorté à la famille royale de "réensauvager" ses terres, qui selon lui représentent plus de 300.000 hectares.

Le "réensauvagement" ("Rewilding", en anglais) consiste à laisser la biodiversité des milieux naturels se reconstruire, sans intervention humaine.

Selon l'association Wild Card, les Windsor détiennent ainsi 1,4% de la surface du Royaume-Uni.

Mettant en avant l'engagement de longue date des membres de la famille royale en faveur de l'environnement, un porte-parole des domaines royaux a souligné que ceux-ci "évoluent et cherchent constamment de nouvelles manières d'améliorer la biodiversité, la conservation et l'accès du public aux espaces verts".