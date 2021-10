États-Unis: un couple arrêté pour espionnage nucléaire

(Belga) Un couple d'Américains, dont un ingénieur de la marine américaine, ont été arrêtés samedi en Virginie occidentale et inculpés pour espionnage nucléaire au profit d'un gouvernement étranger, en réalité un agent du FBI infiltré qui les avait rémunérés avec des cryptomonnaies, a annoncé dimanche la justice américaine.

"Pendant près d'un an", écrit le ministère américain de la Justice, l'ingénieur nucléaire de 42 ans, Jonathan Toebbe, aidé par son épouse de 45 ans, Diana, "ont vendu des informations protégées sur la conception de navires de guerre à propulsion nucléaire à une personne qu'ils croyaient être le représentant d'une puissance étrangère", mais qui était "un agent du FBI sous couverture". La plainte du procureur fédéral, rendue publique, raconte comment cet agent est entré en lien avec le suspect, employé au programme de propulsion nucléaire de la marine, après l'interception d'un premier colis contenant notamment "des documents de la marine" et une carte informatique donnant la marche à suivre pour établir un contact sur une messagerie cryptée. Le paquet était destiné à un pays étranger qui n'a pas été dévoilé par la justice. D'après les extraits des échanges, l'agent infiltré propose "un cadeau" de la part "d'un ami de confiance dans votre pays", mais l'ingénieur, basé à Annapolis, capitale de l'État du Maryland, se méfie et veut être rémunéré en cryptomonnaies. En plusieurs fois entre juin et août, l'homme a reçu des paiements en cryptomonnaies pour 100.000 dollars, en échange de quoi il a remis des informations confidentielles liées aux réacteurs nucléaires de sous-marins. Ces données étaient contenues dans des cartes SD cryptées, déposées dans des lieux convenus à l'avance en Virginie occidentale, et dissimulées dans un sandwich au beurre de cacahuètes ou dans un paquet de chewing-gum. L'ingénieur y écrivait sous le nom d'"Alice". Le couple a été arrêté par le FBI samedi après avoir déposé une nouvelle fois une carte SD à un lieu de rendez-vous. Inculpés pour violation de la loi sur l'énergie atomique, les Toebbe comparaîtront mardi pour la première fois devant la justice dans cette affaire, devant le tribunal fédéral de Martinsburg, en Virginie occidentale. (Belga)