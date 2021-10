Un atterrissage d'urgence à New York après un incident causé par un passager

(Belga) Un avion a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport LaGuardia de New York samedi en raison du comportement suspect de l'un de ses passagers, ont indiqué l'agence américaine de l'aviation (FAA) et le service de police de l'autorité portuaire.

Le vol American Airlines 4817 en provenance d'Indianapolis et à destination de New York a atterri à LaGuardia peu après 15h00 heure locale (21h00 HB), à la suite d'un "incident de sécurité". Des personnes à bord de l'appareil avaient signalé le comportement suspect et erratique de l'un passager durant le vol. Le pilote avait alors contacté le service de contrôle aérien pour lui demander de libérer une piste afin d'y effectuer un atterrissage d'urgence. Des agents sont intervenus à l'aéroport. Les 78 passagers et les quatre membres d'équipage sont sortis de l'avion au moyen de toboggans d'évacuation. Il n'y a pas eu de blessés. Le passager suspect a quant à lui été interpellé. (Belga)