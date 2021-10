Météo - Temps gris et un peu de pluie

(Belga) Ce lundi, la faible zone de pluie qui traverse la Belgique ce matin nous quittera en matinée par le sud-est, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). En Ardenne, le temps sera donc temporairement couvert avec de faibles précipitations et de mauvaises visibilités. Ailleurs, le ciel sera partiellement nuageux.

Dans le courant de la journée, quelques ondées pourront se développer. Le temps sera néanmoins sec dans la plupart des régions. Il fera plus frais avec des maxima de 10 à 14 degrés en Ardenne et de 14 à 16 degrés ailleurs. Le vent sera souvent modéré de nord-ouest. Ce soir et cette nuit, il y aura encore un faible risque d'une averse, puis davantage de nuages depuis le nord. Risque de brouillard en Ardenne. Les minima varieront de 6 à 13 degrés. Mardi, le ciel deviendra très nuageux avec des pluies ou averses nous arrivant depuis le nord. Les maxima se situeront entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés à la mer. Le vent, d'abord de secteur ouest, sera généralement assez fort au littoral et modéré dans l'intérieur des terres. (Belga)