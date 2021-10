Mort de Gabby Petito: Dog, le chasseur de primes, aurait découvert des informations TERRIFIANTES sur le fiancé fugitif Brian Laundrie

La chasse à l'homme se poursuit aux Etats-Unis pour retrouver Brian Laundrie. Ce jeune Américain de 23 ans effectuait un road-trip avec sa petite amie Gabby Petito, influenceuse, quand la disparition de la jeune femme a été signalée par sa famille. Alors que les proches de Gabby Petito s'inquiétaient de ne plus avoir de nouvelles d'elle, son fiancé était, lui, rentré chez ses parents... avant de se volatiliser dans la nature. Le corps de Gabrielle Petito a été retrouvé le 19 septembre dans une forêt de l'état du Wyoming.

Depuis, le FBI et le chasseur de primes le plus célèbre des Etats-Unis, Dog the Bounty Hunter se sont lancés dans une course effrénée pour retrouver l'individu et les Américains se passionnent pour ce fait divers.

Ce week-end, Dog the Bounty Hunter a expliqué au journal du Sun avoir découvert des informations "terrifiantes" sur Brian Laundrie. La star de télé-réalité qui a rejoint la chasse à l'homme de la principale personne d'intérêt dans l'enquête du meurtre de Gabrielle Petito a partagé ses découvertes avec le journal britannique révélant ses craintes que Brian Laundrie puisse en réalité être un "tueur en série".

"Je pense de plus en plus qu'il est peut-être un tueur en série, pas seulement le tueur de Gabby", a déclaré Dog - de son vrai nom Duane Chapman - à propos de Brian Laundrie.

Dog a expliqué qu'il s'appuie fortement sur les profils des réseaux sociaux pour traquer ses fugitifs. Dans le cas de Laundrie, il a déclaré: "Ce que [ma femme] Francie et moi avons trouvé sur Facebook est absolument, je peux le dire, terrifiant."

Il a poursuivi: "Il y a des images d'anges démoniaques se tenant là avec l'épée, et la gorge qui saigne. Il y a du sang qui jaillit de leurs yeux." Quand sa femme Francie a découvert ces messages de Laundrie, ils lui ont donné la "chair de poule", a décrit Dog.

Dog dit qu'il porte également une attention particulière aux livres qu'un fugitif lit. Brian Laundrie est selon lui un grand fan de "livres de tueurs en série". "Les livres qu'il a lus sont incroyables", a-t-il déclaré. "Ce gamin, Brian, semble avoir pris ses lectures à cœur."