La Hulpe: deux blessés graves dans un accident cette nuit

Deux personnes ont été grièvement blessées lors d'un accident survenu lundi matin à La Hulpe, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

Les pompiers brabançons wallons du poste de Braine-l'Alleud ont été appelés à intervenir lundi peu avant 1h30 du matin, au carrefour formé par l'avenue Ernest Solvay et la chaussée de Bruxelles. Pour une raison indéterminée, une voiture seule en cause venait d'y effectuer une embardée. Deux occupants du véhicule ont été grièvement blessés et transporté à l'hôpital. Le parquet du Brabant wallon a requis l'intervention d'un expert judiciaire automobile sur les lieux de l'accident.