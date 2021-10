Faut-il envisager des assouplissements sur le travail de nuit ou du week-end? Pour Marie-Hélène Ska, "c'est un non ferme et catégorique"

Peut-on assouplir les règles en matière de travail de nuit et de week-end ? C’est la question posée ce matin par Fabrice Grosfilley sur Bel RTL. Et la réponse de la secrétaire générale de la CSC, Marie-Hélène Ska, est claire : "c’est un non ferme et catégorique".

Elle explique : "C'est un choix de société que de faire en sorte que le travail de nuit aujourd'hui soit négocié. Il existe en Belgique dans le secteur du non-marchand, dans le secteur de l'automobile, et dans beaucoup de secteurs industriels. Mais il est négocié parce que travailler de nuit, c'est aussi un impact certain sur la santé des travailleurs à court et à long terme. Aujourd'hui, ce qui est sur la table, c'est de permettre un travail de nuit qui ne coûte pas plus cher qu'un travail de jour", a-t-elle déclaré.

Pour Marie-Hélène Ska, le travail de nuit, c'est uniquement "sur salaire et limité là où c'est strictement nécessaire".

Elle rappelle que dans l'accord social qui a été conclu avec les employeurs, c'était un des points sur lequel la CSC a refusé de s'engager. "Et nous continuerons à refuser de nous engager", ajoute-t-elle.

Et si cela crée de l'emploi ?

Que dire dès lors à ceux qui avancent l'argument que le travail de nuit permettrait à des sociétés de logistique, notamment de vente par correspondance, de s'installer en Belgique et créant ainsi de l'emploi ?

"Si les Pays-Bas ont fait ce choix de société, laissons ce choix aux Pays-Bas. On manque de main d'œuvre partout en Belgique, tous les secteurs se plaignent donc nous ne voyons pas très bien pourquoi il faudrait faire cette ouverture-là aujourd'hui", a-t-elle conclu.