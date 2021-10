Angela Merkel recevra vendredi le Grand Cordon de l'Ordre de Léopold des mains du Roi

(Belga) Le roi Philippe recevra vendredi la future ex-chancelière allemande Angela Merkel pour un déjeuner au Château de Laeken. A cette occasion, aux alentours de 13h00, le souverain remettra le Grand Cordon de l'Ordre de Léopold à celle qui affiche seize années consécutives à la tête du gouvernement allemand, a annoncé lundi le palais.

Mme Merkel sera également accueillie par le Premier ministre Alexander De Croo au Palais d'Egmont dans l'après-midi pour une cérémonie officielle. "Au travers de cette réception officielle, le Premier ministre entend mettre en exergue le rôle important joué par la chancelière allemande ces seize dernières années, tant dans les relations bilatérales entre la Belgique et l'Allemagne qu'au niveau européen", ont indiqué les services du chef du gouvernement fédéral belge. Dans la soirée, un concert d'adieux aura lieu au Palais des Beaux-Arts sous la baguette du compositeur et chef d'orchestre Dirk Brossé. Avec l'orchestre de chambre Prima La Musica, il interprétera des compositions de Mozart, Beethoven, Brossé et Toots Thielemans. Âgée de 67 ans, la chancelière chrétienne démocrate Angela Merkel a dirigé le gouvernement fédéral allemand durant 16 ans et annoncé qu'elle quitterait la politique lorsqu'un nouveau chancelier sera désigné à l'issue des élections législatives du 26 septembre. Son départ pourrait se traduire par une alternance au pouvoir en Allemagne, à la suite de la lourde défaite de son parti, l'Union chrétienne-démocrate CDU, alliée à la CSU bavaroise, ors des dernières élections. D'autres chefs d'État ou de gouvernement ont reçu ces dernières semaines la chancelière allemande qui aura marqué durant son long mandat la scène politique européenne et internationale, notamment les présidents américain Joe Biden, français Emmanuel Macron et russe Vladimir Poutine, ainsi que le président du Conseil italien Mario Draghi et le pape François. (Belga)