Budget de la Belgique pour 2022: le gouvernement avait trouvé un accord dans la nuit mais le PS aurait finalement fait marche arrière

On croyait un accord bouclé sur le budget et une série de gros dossiers mais ce n'est finalement pas le cas. Peu avant 5h ce matin, des membres du gouvernement fédéral annoncent qu'il y a accord après une nuit blanche de discussions sur l'effort budgétaire et la réforme du travail notamment. Rebondissement un peu plus tard. Finalement non, pas d'accord en vue. Selon nos informations, il y a toujours des points de blocage.

Voici tout ce que l'on sait ce mardi matin:

Vers 4h30, le vice-Premier Ministre socialiste Pierre-Yves Dermagne ainsi que les autres vice-Premiers ministres, avaient donné son accord autour de la table. Mais entre ce moment et le départ réel des membres du gouvernement pour aller se reposer un peu, soit une vingtaine de minutes plus tard, le PS a finalement changé d'avis. Peut-être une décision de la présidence du parti, consultée entre temps.

Cette scène devient surréaliste. Pendant le Premier ministre remercie tout le monde pour le travail effectué, que le ministre de la Justice salue les journalistes qui ont veillé en leur annonçant l'accord bouclé, le PS freine. Ce dernier revoit sa position et contacte les médias pour demander un rectificatif: il n'y a finalement plus d'accord.

Concrètement, deux dossiers posent problème aux Socialistes:

l'assouplissement des conditions de travail le dimanche et la nuit dans les sociétés de vente en ligne

et l'élargissement du zéro cotisation, une mesure d'allègement fiscal pour l'embauche dans les petites sociétés

Pendant que les 6 autres partis étaient en train de détailler ce qu'ils pensaient être un accord aux journalistes, les économies de plus de 2 milliards réalisées, un investissement d'un milliard dont un quart pour les trains, l'accord s'est donc cassé la figure.

Il y avait pourtant une échéance: 14h ce mardi, heure à laquelle Alexander de Croo doit faire sa déclaration de politique générale devant les députés.

Que va-t-il se passer se maintenant?

Les téléphones continuent de chauffer entre le Premier ministre et les 7 représentants des partis de la majorité pour voir si l'on peut régler le différent.

L'étape d'après, si ça ne suffit pas, sera de reconvoquer une réunion en urgence. Le pire des scénarios serait un report contraint et forcé de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Ce qui rajouterait de la dramatisation aux événements et ferait basculer le pays dans une mini-crise politique.

Voici le contenu possible de l'accord.