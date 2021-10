De la pluie avant le retour d'un temps plus sec

(Belga) Il fera d'abord sec ce mardi matin, avec quelques éclaircies sur l'ouest, mais la pluie ne tardera pas à s'inviter. Au fil des heures, le ciel deviendra très nuageux avec des précipitations, faibles à modérées, qui transiteront d'abord du nord-est au centre du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans l'après-midi et jusqu'en soirée, la zone de pluie glissera vers le sud-ouest du territoire. Les maxima se situeront entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés en plaine sous un vent modéré, et parfois assez fort à la mer, qui soufflera de secteur ouest-nord-ouest tournant vers le nord.

En soirée, quelques averses resteront possibles le long de la frontière française, puis le temps deviendra sec partout et des éclaircies se développeront. Pendant la nuit, la nébulosité augmentera à nouveau mais le temps restera généralement sec. De la brume et du brouillard pourront se former localement dans l'intérieur des terres. Les minima oscilleront entre 0 degré en Hautes Fagnes et 11 degrés au littoral, sous un vent généralement faible, qui s'orientera d'ouest à nord-ouest. La journée de mercredi sera marquée par un temps plus sec, même si quelques faibles pluies intermittentes resteront possibles. Le thermomètre affichera jusqu'à 14 degrés. (Belga)