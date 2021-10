Philippines: un typhon fait neuf morts et onze disparus

Au moins neuf personnes ont été tués et onze sont portées disparues aux Philippines après le passage d'un puissant typhon accompagné de fortes précipitations qui a entraîné des inondations et des glissements de terrain, ont annoncé mardi les autorités.

Des pluies diluviennes se sont abattues lundi sur des régions entières de l'île la plus peuplée de l'archipel Luçon, avant que la tempête tropicale, dénommée Kompasu, ne prenne la direction de la mer de Chine méridionale.

Quatre personnes ont été tuées dans des glissements de terrain dans la province montagneuse et enclavée de Benguet. Une personne est morte noyée dans la province de Cagayan, située sur le littoral, a indiqué l'agence nationale de gestion des catastrophes.

Sept personnes sont portées disparues sur l'île de Luçon.

"Onze communes ont été inondées mais cela s'est calmé ce matin", a affirmé à l'AFP Rogelio Sending, en charge de la communication pour la province de Cagayan. Les principales routes et les ponts sont toujours inondés, a-t-il ajouté, alors que l'eau a commencé mardi à se retirer.

La tempête tropicale a provoqué une crue soudaine dans un village de la province de Palawan, autre île au sud-ouest de l'archipel, faisant quatre morts et autant de disparus.

"Environ sept à huit communes sont encore inondées... à la suite d'un problème de drainage", a déclaré Earl Timbancaya, en charge de la gestion des catastrophes à Puerto Princesa, sur l'île Palawan.

Chaque année, une vingtaine de tempêtes et typhons frappent les Philippines, dévastant récoltes et infrastructures et contribuant à maintenir des millions de personnes dans la pauvreté.

Une atmosphère plus chaude retient davantage d'eau donc le changement climatique peut entraîner des précipitations d'une extrême intensité et d'importantes inondations.