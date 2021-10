Londres annule son feu d'artifice du Nouvel An pour la deuxième année consécutive

(Belga) Le feu d'artifice du Nouvel An à Londres, traditionnellement organisé au bord de la Tamise, a été annulé pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie, a indiqué mardi la mairie de la capitale britannique.

"En raison de l'incertitude provoquée par la pandémie de Covid-19, notre célèbre spectacle du Nouvel An n'aura pas lieu cette année sur les rives de la Tamise", a déclaré un porte-parole du maire de Londres Sadiq Khan. La ville étudie un certain nombre d'"options intéressantes" pour le remplacer, a-t-il ajouté, promettant que "Londres accueillera la nouvelle année de manière spectaculaire". Avant la pandémie, Londres organisait chaque année d'impressionnants feux d'artifice attirant une foule immense autour de la grande roue surnommée le London Eye, sur la rive sud de la Tamise. L'événement a été annulé l'an dernier en raison de la pandémie et remplacé par des feux d'artifice impromptus et des jeux de lumières. Selon le Sun, Londres devrait célébrer la Nouvelle année avec un spectacle de minuit à 01H00 à Trafalgar Square dans le centre-ville. (Belga)