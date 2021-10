Un décalage entre les promesses et la réalité des décisions, selon le cdH

(Belga) S'il voit des mesures positives dans l'accord conclu au sein du gouvernement autour du budget, le cdH regrette un décalage entre les "promesses" entendues depuis des mois et la réalité des décisions annoncées par le Premier ministre.

"Il y a un réel décalage entre la surenchère des promesses depuis un an et la réalité. Pour l'énergie, par exemple, on nous a vendu un soutien à l'ensemble de la population et finalement, ce sera 20% de la population qui sera aidée. Idem pour le train. C'est très bien d'investir, mais on passe de 2 voire de 3 milliards d'euros à un milliard, et on est loin de la gratuité réclamée par certains ou des deux trains par heure. Les soignants, c'est pareil, il n'y a aucune nouvelle mesure, seulement 1,2 milliard d'euros qu'on nous annonce depuis deux ans", a expliqué la cheffe de groupe centriste à la Chambre, Catherine Fonck. (Belga)