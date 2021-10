Le G20 commerce planche sur une distribution plus équitable des vaccins

(Belga) Lutte contre le protectionnisme en matière de circulation des vaccins anti-Covid, réforme de l'OMC et développement durable étaient au menu d'une réunion des ministres du Commerce du G20 réunis mardi à Sorrente dans le sud de l'Italie.

"Il faut veiller à ce qu'il y ait davantage de circulation des vaccins et qu'il y ait des usines de production dans les pays en développement", a déclaré à l'AFP en marge de la réunion le ministre délégué au Commerce extérieur français, Franck Riester. Plus de six milliards de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été produites et administrées dans le monde, mais seulement 1,4% des habitants des pays à faible revenu ont été entièrement vaccinés contre 58% dans les pays riches, avait déploré début octobre la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo Iweala. A l'approche de la douzième conférence ministérielle de l'OMC, prévue du 30 novembre au 3 décembre à Genève, elle a appelé les membres de l'organisation à "s'accorder sur une réponse forte à la pandémie" jetant les bases "d'une répartition plus équitable" des vaccins. (Belga)