La mère de Gabby Petito est FURIEUSE: la réaction de la famille de Brian Laundrie aux résultats de l'autopsie ne passe pas

La jeune voyageuse Gabby Petito, dont la disparition a suscité une vive émotion aux Etats-Unis, est décédée par strangulation et sa mort est un homicide, a annoncé mardi le docteur Brent Blue, médecin légiste ayant supervisé son autopsie.

La mère de Gabby Petito, Nicole Schmidt, est entrée dans une colère noire après avoir entendu la réaction de Anthony Bertolino, avocat de la famille du fugitif Brian Laundrie. "La mort de Gabby Petito à un si jeune âge est une tragédie", avait déclaré Anthony Bertolino.

Nicole Schmidt, a envoyé un texto à un journaliste de la WFLA à Tampa Bay..., qualifiant la déclaration de l'avocat de "poubelle". "Ses mots sont des ordures. Qu'il continue de baratiner", a-t-elle réagi.

La chaîne américaine CNN, qui suit l'affaire de très près, a obtenu le dossier officiel détaillant l'autopsie, indiquant que Gabrielle Petito avait été tuée par strangulation manuelle, ce qui signifie qu'elle a été étranglée à mains nues, sans l'aide d'une corde ou d'une ceinture.

Le Dr Blue avait refusé de commenter davantage la façon dont Petito avait été étranglée lors de sa conférence de presse de mardi.

De son côté Brian Laundrie, principale personne d'intérêt dans cette affaire, qui effectuait le road-trip avec la jeune femme au moment de sa disparition est toujours introuvable.

Une chasse à l'homme suivie par le monde entier

Le couple avait quitté New York en juillet pour un voyage dans une camionnette aménagée censé durer quatre mois et dont les étapes, dans les décors grandioses des parcs nationaux de l'Ouest américain, étaient régulièrement partagées sur Instagram et YouTube, à travers des photos et vidéos.

Mais le 1er septembre, Brian Laundrie est rentré seul avec le van à leur domicile de Floride.

Le 11 septembre, la famille de Gabrielle Petito a signalé sa disparition, disant n'avoir pas eu de nouvelles d'elle depuis la fin août.

Après avoir suivi le périple des amoureux sur les réseaux sociaux pendant des semaines, les internautes ont commencé à se mobiliser pour tenter de retrouver la jeune fille, et les médias se sont emparés de l'histoire.

La chasse à l'homme lancée par la police, qui se déroule notamment dans une réserve marécageuse de Floride, et l'intervention d'un chasseur de primes vedette de la téléréalité passionnent les internautes américains et étrangers, qui suivent et commentent toutes les étapes de l'enquête.