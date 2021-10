Le cosmonaute russe Sergey Ryazanskiy en visite à l'Euro Space Center

(Belga) Le cosmonaute russe Sergey Ryazanskiy s'est rendu, mercredi, à l'Euro Space Center de Transinne (Libin) afin d'aller notamment à la rencontre d'écoliers visitant le centre. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du 60e anniversaire du vol du premier homme dans l'espace, le soviétique Youri Gagarine. Cette visite s'est fait en collaboration avec l'ambassade de Russie en Belgique et la Maison russe de Bruxelles. L'Euro Space Center accueille aussi depuis avril dernier une exposition consacrée à Youri Gagarine.

Sergey Ryazanskiy a, lui, effectué deux vols vers la station spatiale internationale (ISS) en 2013 et 2017. Lors de sa première mission, il a effectué une sortie dans l'espace avec la Flamme Olympique et c'est cette même flamme qui a allumé la Vasque Olympique à l'ouverture des XXIIe Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi. Au total, le cosmonaute russe aura passé plus de 306 jours sur l'ISS, dont 27 heures et 35 minutes en sortie dans l'espace. Il a raccroché son costume de cosmonaute en 2018 et donne depuis des conférences. Sergey Ryazanskiy a rencontré mercredi des élèves d'écoles primaires de la commune de Libin ainsi que des enfants fréquentant l'Ecole Internationale d'Amsterdam en voyage en Belgique. Le cosmonaute est aussi l'auteur de trois livres et de deux albums photos. (Belga)