Attaque à l'arc en Norvège - La police n'exclut pas un "acte terroriste"

(Belga) La police norvégienne a dit mercredi ne pas exclure qu'une attaque à l'arc qui a fait plusieurs morts et blessés à Kongsberg, dans le sud-est de la Norvège, était un acte terroriste.

"Vu le déroulement des événements, il est naturel d'évaluer s'il s'agit d'une attaque terroriste", a déclaré un responsable de la police locale, Øyvind Aas, lors d'un point de presse. "L'homme arrêté n'a pas été entendu et il est trop tôt pour se prononcer sur ses mobiles". Les services de renseignement intérieur (PST) ont été alertés, a indiqué un porte-parole à l'AFP. "Ce ne sont pour l'instant que des conjectures", a déclaré le porte-parole, Martin Bernsen, interrogé sur l'éventualité d'une attaque terroriste. La police n'a pas fourni de détails sur le suspect, sinon qu'il s'agit d'un homme qui a été emmené au commissariat de la ville voisine de Drammen. Elle n'a ni confirmé ni démenti qu'il était connu des services. Aucun autre suspect n'est activement recherché. Selon la chaîne TV2, l'homme avait aussi un couteau et/ou une autre arme. Les blessés ont été hospitalisés. Ni leur nombre ni leur condition n'est connu dans l'immédiat. D'après des médias locaux, l'attaque aurait fait au moins quatre morts. Sur Twitter, la police locale a indiqué qu'un homme avait été observé, armé d'un arc et de flèches, et qu'il en avait fait usage en ciblant des personnes. Les habitants ont été appelés à rester chez eux. Plusieurs quartiers ont été bouclés, les images de télévision montrant un important déploiement de forces de police en armes et d'ambulances. Un hélicoptère et une équipe de démineurs ont aussi été envoyés sur place. La direction norvégienne de la police a décrété que des armes soient distribuées à travers le pays à tous les policiers. La plupart le ne sont habituellement pas en Norvège. La radiotélévision publique NRK a montré sur son site internet une photo envoyée par un témoin montrant une flèche noire solidement plantée dans un mur. Dans le passé, la Norvège, nation traditionnellement paisible, a été la cible d'attaques d'extrême droite. Le 22 juillet 2011, Anders Behring Breivik avait tué 77 personnes en faisant exploser une bombe près du siège du gouvernement à Oslo, faisant huit morts, avant d'ouvrir le feu sur un rassemblement de la Jeunesse travailliste sur l'île d'Utøya, faisant 69 autres victimes. En août 2019, Philip Manshaus avait aussi tiré dans une mosquée des environs d'Oslo, avant d'être maîtrisé par des fidèles, sans faire de blessé grave. Il avait auparavant abattu par racisme sa demi-soeur adoptive d'origine asiatique. Plusieurs projets d'attentats islamistes ont par ailleurs été déjoués. (Belga)