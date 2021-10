Un ado violemment agressé à Namur: 3 individus placés sous mandat d'arrêt

Trois personnes majeures ont été placées sous mandat d'arrêt à la suite de l'agression violente d'un jeune de 15 ans survenue lundi à Namur, indique jeudi le parquet namurois.



Les faits se sont déroulés lundi en fin de journée avenue Jean 1er, sur le site de la Citadelle. La victime a notamment reçu de nombreux coups au visage et a dû être hospitalisée. Le conflit serait né à la suite d'une relation amoureuse selon plusieurs médias. Quatre suspects ont été interpellés, dont un mineur. Les trois adultes placés sous mandat d'arrêt sont accusés d'extorsion ainsi que coups et blessures avec préméditation. D'autres mineurs seraient également impliqués, mais le parquet ne souhaite pas communiquer plus d'informations à ce stade.