L'Agence européenne des médicaments étudie un nouveau traitement contre le Covid-19

(Belga) L'Agence européenne des médicaments (EMA) a entamé la procédure d'évaluation d'un nouveau médicament contre le coronavirus, a-t-elle signalé jeudi. Le fabricant suédo-britannique AstraZeneca a en effet développé l'Evusheld, une préparation combinée pour prévenir le Covid-19 chez les adultes.

Les premiers résultats des tests ont montré que le médicament - qui se compose des principes actifs Tixagevimab et Cilgavimab - peut être utilisé efficacement pour protéger contre la maladie. Les experts sont en train d'examiner toutes les données scientifiques ainsi que les tests et vont peser les avantages et les inconvénients du médicament. On ignore encore toutefois à quel moment ils transmettront leur évaluation finale. Selon l'EMA, AstraZeneca n'a pas encore demandé d'autorisation pour le marché européen. Jusqu'à présent, seul le médicament Remdesivir a été approuvé dans l'Union européenne en tant que médicament spécial contre le coronavirus. Les procédures d'approbation de cinq autres traitements sont cependant toujours en cours. (Belga)