Joe Biden sera reçu par le pape le 29 octobre

(Belga) Le président américain Joe Biden, catholique pratiquant mais aussi partisan du droit à l'avortement, et son épouse Jill Biden seront reçus au Vatican par le pape François le 29 octobre, a fait savoir jeudi la Maison Blanche.

"Ils discuteront de la manière de travailler ensemble, dans le respect de la dignité humaine, pour mettre fin à la pandémie de Covid-19, faire face à la crise climatique, et prendre soin des moins fortunés", selon un communiqué. Joe Biden est un fervent catholique, qui évoque souvent sa foi en public et qui rate rarement la messe, en particulier lorsqu'il se trouve dans son fief de Wilmington (Delaware, est). Il est également un ferme partisan du droit à l'avortement, ce qui suscite des remous dans le clergé catholique américain. La conférence des évêques catholiques américains (USCCB) avait voté cet été à une large majorité la proposition de rédaction d'un texte sur "la signification de l'eucharistie dans la vie de l'Eglise", qui pourrait avoir pour conséquence de la refuser aux politiques soutenant l'avortement. L'eucharistie, ou communion, est un rite essentiel de la foi catholique, au cours duquel le fidèle reçoit l'hostie, symbole du sacrifice de Jésus-Christ. "C'est privé et je ne pense pas que cela arrivera", avait répondu Joe Biden, interrogé sur ce texte et sa portée. Le pape, appelé à réagir sur ce projet des archevêques américains, avait lui estimé en termes généraux que l'Eglise n'avait pas vocation à prendre position politiquement: "Que doit faire le pasteur ? Etre un pasteur, ne pas condamner", avait estimé le souverain pontife. "Si vous sortez de la pastorale de l'Eglise, vous devenez un politicien", avait-il désapprouvé, tout en exprimant son horreur de l'avortement, qu'il compare à "un meurtre". (Belga)