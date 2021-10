Agressions sexuelles au Cimetière d'Ixelles - Près de 1.300 personnes marchent contre les violences sexuelles au Cimetière d'Ixelles

(Belga) Près de 1.300 personnes, selon la police, ont pris part, jeudi soir au Cimetière d'Ixelles, à une marche en soutien aux victimes de violences sexuelles, alors que des dizaines de témoignages affluent depuis dimanche concernant des viols et agressions sexuelles et visent un employé des bars Waff et El Café, situés dans le quartier.

Le cortège a démarré à 20h du rond-point du Cimetière d'Ixelles et a descendu la chaussée de Boondael, en direction de la place Fernand Cocq, aux cris notamment de "Mon corps, mon choix et ferme ta gueule", "Tout le monde déteste la police", "Nous sommes fortes, nous sommes fières, les féministes radicales et en colère", "Violeur, à toi d'avoir peur", avant d'arriver devant l'hôtel de Ville d'Ixelles, sur la place Fernand Cocq, où les manifestantes ont continué à entonner leurs refrains. Aucun incident n'était à signaler à 22h, d'après la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de Keere. La manifestation était toujours en cours à cette heure, alors qu'elle devait se disperser vers 21h30, d'après la porte-parole. Mais il semble que la mobilisation bénéficie d'une certaine indulgence, alors que certaines représentantes doivent être reçues par le bourgmestre Christos Doulkeridis. (Belga)