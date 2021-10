Comment tripler notre capacité de production d'électricité en mer du Nord? Le gouvernement veut construire... une île artificielle

Une annonce forte a été faite ce matin au cours du conseil des ministres. La Belgique va construire un tout nouveau parc éolien en mer du Nord. Il s'agira d'une île artificielle qui, d'ici 2030, permettra de tripler notre capacité de production d'électricité en mer. Un budget de 100 millions d'euros est consacré à ce grand projet.

Aujourd'hui, grâce aux éoliennes installées en mer du Nord, la Belgique produit 10% de la demande totale d'électricité. Notre côte ne fait que 70 km de long, mais au large, ça tourne. Nous sommes le 5ème producteur au monde, et bien parti pour progresser. Ce matin, une grande annonce a été faite face à la presse après le conseil des ministres. Le gouvernement veut tripler notre capacité de production en mer et veut donc passer à 30% de la production totale d'ici 2030. "On va construire une île dans la mer pour connecte la deuxième zone et comme ça, on va tripler notre capacité en mer du Nord", explique Tinne Van Der Straeten, ministre fédérale de l'Énergie (Groen).

Pour l'instant, une zone de 225 km² compte des éoliennes. Elles permettent de produire l'équivalent de ce que la moitié des ménages belges consomment. La nouvelle zone de 285 km², appelée "Princesse Elisabeth", permettra de tripler la capacité grâce à des éoliennes plus efficaces. "En combinaison avec la première zone qui existe déjà, on va fournir tous les ménages de la Belgique avec cette forme d'énergie durable", assure Vincent Van Quickenborne, ministre fédéral de la mer du Nord (Open VLD).

Au total, 100 millions d'euros seront investis pour réaliser ce projet, de l'argent du plan de relance européen. Les premiers travaux commenceront en 2026.