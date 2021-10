Une année "fascinante" pour le tourisme spatial, selon le patron de Space Adventures

Le monde est en train d'entrer dans l'ère du tourisme spatial, a noté vendredi le patron de Space Adventures, un acteur de ce secteur où trois milliardaires occidentaux et l'agence spatiale russe sont en concurrence.

La société américaine dirigée par Tom Shelley et l'agence russe Roscosmos vont envoyer début décembre et pour 12 jours à bord de la Station spatiale internationale le milliardaire japonais Yusaku Maezawa et son assistant Yozo Hirano.

Roscosmos et Space Adventures avaient déjà collaboré entre 2001 et 2009 pour envoyer sept richissimes entrepreneurs dans l'espace. Ils reprennent cette coopération, à l'heure où les milliardaires américains Elon Musk et Jeff Bezos, ainsi que le Britannique Richard Branson, ont lancé cette année leurs propres vols spatiaux privés.

"2021 est vraiment une année fascinante pour l'industrie du vol spatial privé", relève dans un entretien à l'AFP le président de Space Adventures, Tom Shelley. "C'est curieux que tout se fasse en même temps".

Selon lui, le grand public est désormais "plus conscient" de cette dynamique.

"Ce n'est plus juste quelque chose dont on parle comme quelque chose qui aura lieu dans le futur: cela se passe maintenant", poursuit-il.

Si Space Adventures a repris sa coopération avec Roscosmos, c'est que l'agence russe a perdu son monopole sur le vol vers l'ISS, depuis que les astronautes américains et européens peuvent rejoindre la station spatiale à bord des vaisseaux de SpaceX d'Elon Musk.

La perte de ces contrats représente un manque à gagner de dizaines de millions d'euros par siège pour Roscosmos.

Selon M. Shelley, le coût d'un siège sur la fusée Soyouz est de 50 et 60 millions de dollars.

"C'est vraiment une période très excitante pour nous", dit-il, au sujet du vol à venir de M. Maezawa, qui a fait fortune dans la mode en ligne, et de son collaborateur.

"Nos partenaires russes ont été vraiment très accommodants pour que cela puisse se faire", a-t-il encore dit.

Le secteur spatial connaît une révolution, d'abord avec SpaceX qui lance des fusées pour la Nasa, prépare la conquête de Mars, et effectue des vols civils. Un groupe d'amateurs a ainsi été envoyé avec succès en orbite autour de la Terre, une première.

Le milliardaire Richard Branson et le fondateur d'Amazon Jeff Bezos ont chacun créé des sociétés proposant des vols de quelques minutes dans l'espace.