A Chicago, épreuve de force entre la maire et la police autour des vaccins

Entre la maire et la police de Chicago, le bras de fer est engagé: jusqu'à la moitié des policiers de la ville pourraient être placés en congé sans solde au cas où ils refuseraient de révéler s'ils ont été vaccinés contre le Covid-19, au moment où la ville bat des records de criminalité.

L'épreuve de force entre la maire, Lori Lightfoot, et le chef du syndicat de la police, John Catanzara, fait de Chicago le dernier endroit en date à se retrouver au cœur du débat sur le droit des autorités à imposer les vaccins.

Lori Lightfoot a donné aux travailleurs employés par la troisième ville des Etats-Unis jusqu'à vendredi minuit pour dire s'ils ont reçu un vaccin - s'ils ne sont pas immunisés, ils doivent se faire tester toutes les semaines.

Ceux qui refusent de dévoiler cette information ont quelques jours pour s'expliquer, mais s'exposent à être placés en congé sans solde avant à terme d'être licenciés.

"Je ne peux pas rester les bras croisés pendant que le discours des complotistes menace la santé et la sécurité des résidents de Chicago", des policiers et des secouristes, a dit Mme Lightfoot dans un communiqué tard jeudi.

Mais M. Catanzara, qui est à la tête du "Fraternal Order of Police" à Chicago, a appelé ses 13.000 membres à ne pas se laisser faire et à garder leur statut vaccinal pour eux.

Et avec des meurtres et fusillades en hausse, il pense avoir le dessus.

"Je peux vous garantir que le statut de non-rémunération ne durera pas plus de 30 jours", a-t-il déclaré aux membres du syndicat dans une vidéo diffusée mardi, en précisant que cela affecterait la moitié ou plus des agents.

"Il est impossible qu'ils soient en mesure de maintenir un service de police à 50% de sa capacité ou moins pendant plus de sept jours sans céder sur quelque chose", a-t-il assuré.

- "Bagarre" -

Selon des responsables de Chicago, qui ne cachent pas leur inquiétude, M. Catanzara pourrait bien avoir raison.

Car la ville se retrouve de nouveau en tête aux Etats-Unis pour le nombre de meurtres, avec 639 homicides cette année jusqu'au 13 octobre, en hausse de 55% par rapport à il y a deux ans.

Les fusillades sont elles en hausse de 68% par rapport à il y a deux ans: 2.866 ont été enregistrées au 13 octobre, selon la police de Chicago.

Ajoutez à cela 1.295 braquages de voitures jusqu'au 7 octobre. De quoi provoquer le malaise chez beaucoup.

Un responsable de la ville, Anthony Napolitano, un ancien policier qui soutient la position du syndicat, affirme que les effectifs de la police sont déjà amputés d'un millier d'agents environ en raison d'un nombre record de départs à la retraite et d'un manque de nouvelles embauches.

"Les criminels (...) savent ce qui se passe", a-t-il dit mercredi au Chicago Sun-Times. "Ça va être la bagarre".

- "Induit en erreur" -

M. Catanzara a menacé de lancer des poursuites judiciaires, affirmant que son syndicat chercherait à bloquer temporairement l'application de la mesure.

Mais jeudi soir, la ville de Chicago a déposé une injonction contre lui.

Dans un communiqué, Mme Lightfoot a affirmé qu'il avait "délibérément induit en erreur, encore et encore, nos policiers en mentant au sujet des règles de la mesure, et en ayant faussement dit qu'il n'y aurait pas de répercussions si les agents ne s'y conformaient pas et refusaient de suivre les directives ou ordres de la ville".

La maire a aussi rappelé que la loi de l'Etat, ainsi que le contrat syndical, interdisaient à la police de faire grève.

Elle a accusé M. Catanzara d'"encourager une grève illégale et un arrêt de travail qui pourraient porter atteinte à la sécurité publique et exposer nos résidents à des dégâts irréparables, en particulier pendant une pandémie".

M. Catanzara n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Le Covid-19 a été la principale cause de décès d'agents de police aux Etats-Unis en 2020, et c'est encore le cas en 2021 jusqu'ici, selon la Officer Down Memorial Page qui recense les morts chez les policiers.

Et ce malgré le fait que la police ait été parmi les premiers groupes à avoir accès aux vaccins.

L'un des prédécesseurs de M. Catanzara, Dean Angelo, à la tête du syndicat de 2014 à 2017, est décédé mardi du Covid.