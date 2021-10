"Les Scouts, c'est l'école de la vie": l'impact insoupçonné de la crise sanitaire sur le scoutisme en Belgique

La crise sanitaire a des effets parfois insoupçonnés. Une de ses conséquences est l’augmentation du nombre de scouts dans les unités de notre pays.

L’augmentation est telle que la Fédération des Scouts a vu le nombre de ses membres tripler en un an.

"Je trouvais ça intéressant" raconte Kaïla après son premier jour chez les scouts. "Tu vas rencontrer pleins de personnes avec qui tu vas rester un bon bout de temps et je trouvais ça cool, je me suis dit ‘autant tenter’."

Pour Léa, animatrice dans une autre unité, "les scouts, c’est l’école de la vie". "On essaye de leur apprendre plein de valeurs comme l’entraide, la fraternité, le respect de la nature, la solidarité, la découverte. Toutes ces choses-là, on les apprend peut-être plus chez les scouts que dans d’autres activités."

La Belgique compte à ce jour 180.000 scouts répartis dans cinq fédérations. La Fédération des Scouts a vu ses membres tripler en un an. La situation est telle qu’"il y a des listes d’attente qui se créent dans certains groupes mais la répartition n’est pas toujours hyper équitable entre les différentes unités sur le territoire de la Fédération" rapporte Lionel Claude, animateur fédéral.