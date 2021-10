Un temps ensoleillé et sec pour débuter la semaine

(Belga) Le temps restera ensoleillé et sec lundi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera modéré et les températures douces, avec des maxima de 13 ou 14°C en Ardenne et jusqu'à 16 ou 17°C ailleurs.

En raison de nombreux nuages élevés, le ciel paraîtra laiteux, puis en fin d'après-midi, la nébulosité augmentera sur l'ouest. Elle gagnera l'ensemble du territoire dans la soirée et quelques gouttes de pluie pourraient tomber à nouveau sur l'ouest. Les minima seront compris entre 10 et 15°C durant la nuit. Mardi, un front chaud traversera la Belgique en matinée et donnera lieu à un ciel couvert avec des pluies ou des bruines. Le temps deviendra plus sec à partir de la frontière française dans le courant de l'après-midi, et de larges éclaircies pourront alors se développer. De l'air très doux affluera sur notre pays avec des maxima de 13 à 19°C en Ardenne, et de 19 à 21°C ailleurs, voire localement jusqu'à 22°C dans le sud-ouest. (Belga)