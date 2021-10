La Semaine Numérique 2021 revient en octobre pour se pencher sur le "bien-être numérique"

(Belga) La Semaine Numérique 2021 revient cette année du 18 au 29 octobre et se penche sur la notion de "bien-être numérique", a annoncé l'organisation lundi. Sur les deux semaines de l'événement, un total de 118 activités, conférences et ateliers seront proposés pour réfléchir aux bons réflexes à prendre pour garder un usage numérique de qualité.

"Hyperconnectés et heureux, c'est possible", avance l'organisation dans son communiqué, revenant sur l'importance qu'ont eu nos divers outils numériques durant la pandémie. Mais il faut veiller à ce que cette omniprésence dans nos vies, ne s'accompagne pas d'effets négatifs (stress, dépendance, fatigue, etc.). Les différents ateliers et activités permettront d'explorer des sujets tels que la conciliation entre numérique et vie familiale/professionnelle, la maîtrise du temps d'écran, ou encore la mise à niveau de ses connaissances numériques. De quoi, pour l'organisation, pousser au débat, faire réfléchir, apprendre les bons réflexes, et prouver que "le bien-être numérique est à notre portée". Le programme complet des activités est à retrouver sur le site www.lasemainenumerique.be. (Belga)