Coups de poignard ayant fait 2 morts et 5 blessés dans un café à Eupen: l'auteur présumé placé sous mandat d'arrêt

L'homme qui a tué deux personnes à coups de couteau et qui en a blessé cinq autres, durant la nuit de jeudi à vendredi dans un café d'Eupen, a été placé sous mandat d'arrêt samedi, indique lundi le parquet d'Eupen qui précise qu'il passera devant la chambre du conseil ce mardi.



Le quinquagénaire, habitant Baelen, avait fait irruption dans un café de la rue Gospert vers 02h00. Il avait porté des coups de couteau à plusieurs occupants des lieux. Deux sont décédés et cinq autres ont été blessés à des degrés divers. "Actuellement, trois victimes sont encore hospitalisées à Eupen mais plus personne ne se trouve aux soins intensifs. Une autre victime est traitée à Aix-la-Chapelle", ajoute le parquet.

Les premiers éléments, et notamment les autopsies effectuées sur les corps des victimes, révèlent que les décès sont la conséquence des coups de couteau. Le mobile du crime n'est pas encore connu. De nombreux devoirs d'enquête sont en cours, conclut le parquet. Ce mardi un hommage sera rendu devant le café sur le coup de 20h00.