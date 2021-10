Le Carré à Liège: la police mène une opération de sécurisation après les récents crimes

Au total, 29 personnes ont été arrêtées samedi soir dans le quartier du Carré, dans le centre-ville de Liège, indique lundi la police liégeoise dans un communiqué. Une cinquantaine de policiers ont été mobilisés.

C'est une opération d'envergure qui a été mise en place autour et dans le Carré de Liège. A la suite de kidnappings et aux autres événement violents qui ont eu lieu ces dernières semaines, la zone de police de Liège indique avoir mené une opération de contrôles et de sécurisation du Carré samedi soir.

Une cinquantaine de policiers en uniformes ou non ont patrouillé autour du Carré, ainsi que sur les chemins de retour des fêtards.Plusieurs services de la police liégeoise étaient impliqués dans ces contrôles: la Paix publique, le Service Interventions, la Brigade canine, le Peloton Anti-Banditisme (PAB) et la Task Force Zonale (TSZ).

Une opération qui a porté ses fruits puisque 29 personnes ont été arrêtées. 14 arrestations administratives pour trouble à l'ordre public, 12 arrestations pour séjour illégal et une arrestation administrative pour ivresse sur la voie publique ont été menées. Deux arrestations judiciaires ont également été réalisées.

La zone de police a rappelé quelques conseils de prévention: "Maîtrisez votre consommation d'alcool, elle vous rend vulnérable. Gardez vos consommations à vue d'œil en permanence afin d'éviter tout ajout de drogue. Veillez les uns sur les autres! Ne laissez jamais un ami en arrière, quittez le Carré ensemble. Privilégiez les transports en commun ou les taxis pour regagner votre domicile. Si vous êtes victime d'un fait, appelez le 101 et n'hésitez jamais à porter plainte".

La police de Liège a déjà annoncé que des actions similaires auront lieu régulièrement.