Un musée berlinois restitue et rachète un Pissaro spolié par les nazis

Un musée berlinois a restitué lundi, puis racheté à ses ayants-droit, un tableau du peintre impressionniste français Camille Pissaro spolié par les nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale.

Intitulée "Une Place à la Roche-Guyon", cette toile était déjà exposée depuis 1961 par la Alte Nationalgalerie, située sur l'île aux musées de la capitale allemande et consacrée à l'art allemand du XIXe siècle et aux impressionnistes français.

Pour conserver le tableau dans ses collections, le musée a dédommagé la famille du collectionneur Armand Dorville, un avocat et collectionneur d'art français de confession juive décédé en 1941 et dont les héritiers s'étaient vus confisquer de nombreuses oeuvres par le régime de Vichy qui les avaient vendues aux enchères.

Certaines d'entre-elles ont été acquises par des musées, d'autres par des collectionneurs privés. La plupart ds membres de famille Dorville ont été tués pendant la guerre.

"Je suis très reconnaissant aux héritiers d'Armand Dorville d'avoir rendu possible l'achat de l'oeuvre pour l'Alte Nationalgalerie et d'être venus à Berlin spécialement dans ce but", a déclaré Hermann Parzinger, président de la Fondation du patrimoine culturel prussien (SPK), qui gère ce musée à Berlin.

Il n'a pas révélé le montant payé par le musée pour le tableau, mais a précisé que la famille souhaitait qu'il reste exposé au public et que l'accord avait été conclu dans un esprit de "bonne coopération".

"C'est une réparation à l'égard d'une famille et ça permet à cette famille-là de se tourner un peu plus sereinement vers le passé", a de son côté déclaré Antoine Delabre, généalogiste chez ADD Associés et représentant des héritiers Dorville.

Le musée avait acheté l'oeuvre d'art en 1961 à une galerie londonienne mais précise que "pour la période comprise entre l'adjudication de 1942 et la cession de 1961, la provenance n'est pas toujours connue".

Réalisée en 1867, la toile d'un format de 50 centimètres sur 61 acquise par Dorville en 1928 représente le centre-ville de cette commune du Val-d'Oise, en région parisienne.

Il s'agit de la quatrième restitution d'un tableau à la famille Dorville par l'Allemagne. En janvier 2020, trois toiles avaient été restituées aux héritiers du collectionneur français, provenant de l'immense collection de Cornelius Gurlitt, le fils d'un marchand d'art de l'époque du Troisième Reich.