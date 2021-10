Les vallées ardennaises vont être restaurées grâce au projet Life

Restaurer les vallées ardennaises, c’est la vocation du projet Life dans les bassins de la Vesdre, de l’Amblève, de l’Ourthe et de l’Our. Des bassins particulièrement touchés lors des crues du mois de juillet. Il s’agit notamment d’éliminer les épicéas plantés de manière isolée pour restaurer les forêts naturelles de feuillus. "En bordure d'une forêt qui est assez naturel, on constate qu'on ne voit pas de trace de l'inondation. Alors qu'en retournant là où il y a des épicéas en bord de rivière, on voit vraiment les dégâts qui ont été subis et les pertes d'un point de vue économique pour le propriétaire", souligne Lucas Lambert, chargé de mission.

Cette opération vise 35 sites Natura 2000, répartis sur 33 communes, dans les provinces de Liège et de Luxembourg.