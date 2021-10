Vaccination: il y aura bientôt plus de pharmacies-satellites à Bruxelles

(Belga) Le concept de "pharmacies-satellites", soumis à une phase-test concluante va se développer en Région bruxelloise dans les prochaines semaines, ont annoncé mardi la Commission Communautaire Commune et l'Union des Pharmaciens de Bruxelles.

Selon ce concept, il s'agit d'acheminer des flacons de vaccin d'un Hub (central ou hospitalier) vers un certain nombre de pharmacies-satellites, désignées pour le stockage et la délivrance des vaccins. Les pharmacies satellites sont reliées à un ou plusieurs points de vaccination de proximité, selon leurs capacités. L'équipe de la pharmacie joue un rôle clé dans la sensibilisation des habitants du quartier et des professionnels de première ligne. Certaines pharmacies offriront un service de livraison de vaccins - en flacons multidoses complets ou en seringues mono-doses préparées. D'autres proposeront les vaccins uniquement à la collecte en pharmacie. L'objectif est d'augmenter l'agilité de la chaîne logistique et renforcer l'implication des professionnels de première ligne de soins de santé. Lancé en septembre 2021 et fruit d'une collaboration entre la Cocom et l'Union des Pharmaciens de Bruxelles (UPB-AVB), le projet-pilote Pharma-on-tour offre la possibilité aux Bruxellois.es de se faire vacciner en pharmacie, dans un environnement familier et dans leur cercle de confiance. En quelques semaines, il a permis de vacciner 1.185 personnes dans certaines officines bruxelloises. Vu que 40% des Bruxellois(es) n'ont pas de médecin de famille, les pharmaciens sont souvent le référent en matière de soins de santé. Tout comme les médecins généralistes et les infirmiers, ils font partie des prestataires de soins de première ligne faciles à joindre. Les pharmaciens sont une pièce essentielle du puzzle repris dans le plan communal de mobilisation et de sensibilisation à la vaccination en cours de déploiement dans certaines communes bruxelloises, a encore souligné mardi la CoCom. (Belga)