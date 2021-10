Plus d'un millier de personnes ont été relogées par les sociétés de logements des suites des intempéries

(Belga) Plus d'un millier de personnes - locataires sociaux et ménages privés - ont déjà été relogés par les sociétés de logements régionales (SLSP) à la suite des inondations qui ont frappé la Wallonie en juillet dernier, a indiqué le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon, mardi, en commission du parlement régional.

Au total, 1.582 logements publics wallons ont été touchés à des niveaux très divers lors de ces inondations. A l'heure actuelle, 234 ménages "locataires sociaux" ont été relogés par les différentes sociétés de logements régionales, ce qui correspond à 424 personnes. Quant au nombre de ménages 'privés' relogés par les SLSP, il s'élève à 267, soit 589 personnes, a détaillé le ministre. Selon ce dernier, les mesures récemment adoptées par l'exécutif afin de remettre en état plus de 500 logements inoccupés devraient permettre d'accroître, dans les semaines à venir, le nombre de personnes relogées. Certains des logements touchés n'ont eu à déplorer que quelques centimètres d'eau dans les caves tandis que d'autres ont été complètement détruits. Le montant estimé des dégâts s'élève à plus de 20 millions d'euros, qui seront couverts, d'une part, par les assurances et, d'autre part, par la Région, a enfin rappelé Christophe Collignon.