L'économiste en chef du FMI retournera à Harvard en janvier

L'économiste en chef du Fonds monétaire international, Gita Gopinath, quittera l'institution en janvier prochain pour retrouver son poste au sein du département économique de l'Université de Harvard, a annoncé le Fonds mardi dans un communiqué.

"L'université de Harvard avait prolongé d'un an le congé de Mme Gopinath à titre exceptionnel, ce qui lui a permis d'occuper le poste d'économiste en chef au FMI pendant trois ans", a justifié le FMI.

La Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva a estimé que "la contribution" de Gita Gopinath a été "remarquable".

"Son impact sur le travail du FMI a été énorme", a-t-elle ajouté, citée dans le communiqué.

Gita Gopinath, 49 ans, était entrée dans l'histoire en tant que première femme économiste en chef du Fonds. Elle est née et a grandi en Inde, avant de terminer ses études aux États-Unis, où elle a acquis la nationalité américaine.

"Nous avons tiré un énorme bénéfice de son intelligence aiguisée et de sa connaissance approfondie de la finance internationale et de la macroéconomie alors que nous traversons la pire crise économique depuis la Grande Dépression", a également réagi Mme Georgieva.

Gita Gopinath est notamment coauteur du rapport "Pandemic Paper" sur la façon de mettre fin à la pandémie de Covid-19 en fixant des objectifs de vaccination à l'échelle mondiale, rappelle le FMI.

"Ce travail a conduit à la création du groupe de travail multilatéral composé des dirigeants du FMI, de la Banque mondiale, de l'OMC et de l'OMS pour aider à mettre fin à la pandémie et à la création d'un groupe de travail avec les fabricants de vaccins pour identifier les barrières commerciales, les goulets d'étranglement, et accélérer la livraison de vaccins aux pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure", a-t-il expliqué.

Gita Gopinath a également contribué à la mise en place d'une équipe sur le changement climatique au sein du FMI avec l'objectif d'analyser "les politiques optimales d'atténuation du changement climatique".

La recherche de son successeur "va bientôt démarrer", a enfin indiqué le FMI.