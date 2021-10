Le rappeur bruxellois Damso sera à l'affiche des Ardentes, confirme le festival liégeois

(Belga) Le rappeur bruxellois Damso sera sur scène le vendredi 8 juillet prochain à Liège à l'occasion des Ardentes, a annoncé mardi soir le festival liégeois.

Damso a été l'artiste le plus streamé en Belgique en 2020, avec 53 millions de streams l'année dernière. La confirmation de la participation de Damso au festival, s'ajoute à celles déjà annoncées du Belge Stromae, qui a récemment sorti un nouvel album, et du groupe de hip-hop français Sexion d'Assaut, composé notamment de Gims, Black M, Lefa et Maska. Le festival devrait se dérouler du 8 au 11 juillet prochains à Liège. (Belga)