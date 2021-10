Quatre entreprises récompensées pour leur mécénat par un prix Caïus

(Belga) Le prix Caïus de l'"Entreprise Mécène de l'année" sera décerné mercredi aux Ateliers Melens & Dejardin par Prométhéa. Le bureau greisch recevra, lui, le Caïus de la Culture, tandis qu'Origin Architecture & Engineering obtiendra celui du Patrimoine. Enfin, la brasserie namuroise de la Houppe rafle de son côté les prix du Public et de l'Engagement.

Les Ateliers Melens & Dejardin, chaudronnerie industrielle liégeoise, se voient distingués pour leur soutien "transversal à de nombreux artistes à travers un mécénat financier mais aussi, et surtout, de compétences", indique Prométhéa. "Mise à disposition des équipes, formations en métallurgie et coaching ont ainsi été offerts aux artistes", précise le communiqué. Toujours à Liège, le bureau d'architecture et d'ingénierie greisch est salué par un Caïus de la Culture pour son soutien à la quatrième édition d'Art Public Liège et à ses ?uvres monumentales. Le prix Caïus du Patrimoine est attribué à Origin Architecture & Engineering pour son soutien à de nombreux projets patrimoniaux dans la capitale. Enfin, les deux derniers prix remis, celui de l'Engagement et du Public, reviennent à la brasserie namuroise de la Houppe pour son soutien aux artistes locaux. "La brasserie a mis à disposition des artistes locaux une enveloppe leur permettant de donner libre cours à leur talent créateur", rappelle Prométhéa. Depuis 2018, les artistes Sam Laloux, Ghania Ouali, Marie Paulus, Mehsos, Kirkove ont ainsi pu exprimer tout leur art sur les bouteilles et diffuser leur création hors du cadre traditionnel de l'exposition. Cette année, l'artiste Mehsos a lui été mis à l'honneur pour un mécénat durable : la Brasserie lui a commandé une fresque qui garnit désormais ses murs en bord de Meuse. Les prix Caïus sont remis chaque année depuis 1989 aux entreprises se distinguant par leurs actions de mécénat. Ils ne sont désormais plus un "simple" trophée, mais une commande spéciale à un artiste de la Fédération Wallonie Bruxelles. Cette année, les Caïus ont été réalisés par l'artiste François Huon. (Belga)