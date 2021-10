Covid: un cas de sous-variant du Delta identifié en Israël

(Belga) Israël a recensé sur son territoire un premier cas d'un sous-variant du Delta, qui circule déjà dans plusieurs pays européens, a indiqué le ministère de la Santé. "Le variant AY4.2, qui a été découvert dans plusieurs pays d'Europe, a été identifié en Israël", a indiqué mardi soir dans un communiqué le ministère.

Un enfant de 11 ans en provenance d'Europe était porteur du sous-variant. Il a été identifié à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv et a été mis en quarantaine, précise la même source, soulignant qu'aucun autre cas n'a depuis été identifié. L'émergence de ce nouveau variant malgré la très forte contagiosité du Delta ayant tendance à écarter les nouvelles souches fait craindre une transmissibilité encore plus forte. Mais pour François Balloux, directeur de l'Institut de génétique de l'UCL (Londres), ce nouveau variant est encore rare et ne semble pas poser le même risque élevé de transmission que d'autres souches. Israël a été un des premiers pays à lancer en décembre 2020 une campagne de vaccination qui a permis de réduire les contaminations, mais la propagation du variant Delta et la levée des restrictions ont favorisé l'émergence d'une nouvelle vague de contamination, à laquelle le gouvernement a tenté de répondre en lançant une campagne pour une troisième dose de vaccin. Plus de 60% des neuf millions d'Israéliens ont reçu deux doses de vaccin et plus d'un tiers en a reçu trois. (Belga)