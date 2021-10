La reine Elizabeth II mise au repos par ses médecins

La reine Elizabeth II, 95 ans, a annulé mercredi une visite en Irlande du Nord après avoir accepté "à contrecoeur" le conseil de ses médecins de se reposer quelques jours.

Malgré son âge, le décès de son époux Philip en avril et la pandémie de Covid-19, la souveraine britannique continue inlassablement de participer à des événements publics alors qu'elle s'apprête à célébrer en 2022 ses 70 ans sur le trône. On ne lui connaît pas de problèmes de santé sérieux ces dernières années.

"La reine a accepté à contrecoeur un avis médical lui enjoignant de se reposer durant les prochains jours", a indiqué le palais de Buckingham dans un court communiqué.

"Sa Majesté garde un bon moral et est déçue de ne plus pouvoir visiter l'Irlande du Nord, où elle devait participer à une série d'engagements" mercredi et jeudi, a-t-il précisé, ajoutant qu'elle avait "hâte de pouvoir s'y rendre à l'avenir".

Selon l'agence de presse britannique PA, Elizabeth II se repose au château de Windsor, près de Londres, où elle avait passé les confinements successifs, et son état n'est pas lié au coronavirus. Elle est vaccinée contre le Covid-19.

Sa participation à la COP26, la grande conférence de l'ONU sur la climat qui commence début novembre à Glasgow (Ecosse), n'est pour l'heure pas remise en question, a précisé PA.

Connue pour s'interdire d'exprimer une quelconque opinion politique en public, Elizabeth II s'est dite mi-octobre irritée par les dirigeants mondiaux, qui "parlent" du changement climatique mais "n'agissent pas", dans une conversation privée sur la COP26 captée en marge d'un discours.

- Vue avec une canne -

La souveraine détient le record de longévité sur le trône britannique, auquel elle a accédé il y a près de 70 ans, en 1952.

En dépit de régulières spéculations sur une mise en retrait, notamment après la mort en avril de son époux Philip à 99 ans, la cheffe d'Etat de 16 royaumes continue de participer à de nombreux événements en publics.

Si elle ne se déplace plus à l'étranger et s'y fait représenter par l'héritier de la couronne, le prince Charles, son fils, elle a participé au sommet du G7 en recevant le président américain Joe Biden en juin, remet des décorations et reçoit les nouveaux ambassadeurs au Royaume-Uni, parfois par visioconférence.

Elle est apparue encore mardi lors d'une réception à Windsor en présence du Premier ministre britannique Boris Johnson, de l'homme d'affaires Bill Gates ou de l'envoyé américain pour le climat John Kerry. Visiblement en forme, elle a serré des mains sans gants et discuté debout avec les invités, sans masque.

L'essentiel des restrictions anti-Covid ont été levées en juillet en Angleterre, après de longs confinements pendant lesquels la reine s'est adressée plusieurs fois à ses sujets pour tenter de les rassurer. Le gouvernement britannique ne prévoit pas de durcissement malgré la hausse des contaminations, à l'un des pires niveaux en Europe, alors que le Royaume-Uni déplore déjà près de 139.000 morts.

La semaine dernière, Elizabeth II a été vue marchant en public avec une canne, une première depuis 2004. Ce n'était pas le cas lors de la réception de mardi.

Mardi, le magazine britannique The Oldie avait indiqué que la reine avait refusé le prix qu'il remet chaque année à une personne âgée: "Sa Majesté pense qu'on a l'âge que l'on ressent et par conséquent ne pense pas remplir les critères pour accepter", avaient indiqué ses services dans la lettre de refus.