Mort mystérieuse de Gabrielle Petito aux USA: des effets personnels de Brian Laudrie retrouvés dans un parc de Floride

L'enquête sur le meurtre de la jeune voyageuse Gabby Petito, une affaire qui passionne l'Amérique depuis des semaines, a été relancée mercredi par la découverte dans une réserve naturelle de Floride d'objets liés à son fiancé, activement recherché.



Des "objets liés à l'enquête" sur la disparition de Brian Laundrie ont été retrouvés dans la réserve Carlton, près de Sarasota, a annoncé mercredi la police fédérale de Tampa.



Une équipe de recherches du FBI "examine la scène", a-t-elle précisé.



"Des objets appartenant à Brian ont été trouvés" à proximité d'un sentier qu'il fréquentait, a affirmé dans un communiqué Steven Bertolino, avocat de la famille Laundrie.



Les parents de Brian Laundrie se sont rendus sur place mercredi matin, a-t-il ajouté.



Documentant sa traversée de l'ouest américain sur les réseaux sociaux, Gabby Petito avait disparu en août alors qu'elle était en voyage avec son fiancé Brian Laundrie, suscitant une vive émotion et des questionnements sur le rôle joué par ce dernier, qui était rentré seul à leur domicile de Floride.

La jeune voyageuse est morte étranglée



Le corps de la femme de 22 ans avait finalement été retrouvé près du parc national de Grand Teton. Selon l'autopsie, elle a été étranglée.



Qualifié de "personne digne d'intérêt pour l'enquête", Brian Laundrie, 23 ans, avait d'abord refusé de répondre aux questions de la police.



Il avait finalement disparu à son tour, et restait introuvable depuis des semaines.



Brian Laundrie a été inculpé pour utilisation frauduleuse d'une carte bancaire et la police fédérale avait lancé un mandat d'arrêt.



Une vidéo rendue publique en septembre par la police de Moab, dans l'Utah, avait accentué le trouble sur la personnalité du jeune homme.



"Elle s'énerve parfois", déclarait-il notamment aux agents, appelés pour une dispute conjugale, alors que Gabby Petito apparaissait en larmes, dans une voiture.



L'annonce de ces nouveaux éléments dans l'enquête était largement couverte mercredi par les télévisions américaines, qui ont dépêché des hélicoptères pour filmer la zone de recherches.



La disparition de Gabby Petito, puis la chasse à l'homme pour retrouver son petit ami, ont fait l'objet d'une abondante couverture médiatique, et d'un torrent de publications sur les réseaux sociaux, les internautes s'étant mobilisés pour tenter de retrouver la jeune fille.



L'écho médiatique hors norme avait provoqué une polémique sur l'attention disproportionnée accordée aux disparitions des femmes blanches par rapport à celles issues de minorités.