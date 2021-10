Céline Dion annule ses spectacles à Las Vegas pour des raisons médicales

La star internationale Céline Dion a annoncé qu'elle annulait les premières représentations prévues à Las Vegas de son nouveau spectacle, qui devait commencer en novembre, pour des raisons médicales.

"Je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux... Je veux m'en sortir le plus rapidement possible", a affirmé la vedette canadienne dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux mardi, ajoutant avoir "le cœur brisé par cette situation".

Céline Dion souffre de "spasmes musculaires sévères et persistants", ce qui l'empêche de monter sur scène pour prendre part aux répétitions.

Les spectacles du 5 au 20 novembre, comme ceux du 19 janvier au 5 février 2022, sont donc annulés mais la chanteuse espère que sa tournée puisse reprendre le 9 mars 2022.

"Je suis particulièrement désolée de décevoir tous les fans qui avaient prévu de venir à Las Vegas", écrit la diva canadienne.

En novembre sortira en salle "Aline" le film de Valérie Lemercier, un vrai-faux biopic librement inspiré de la vie de la chanteuse québécoise Céline Dion.