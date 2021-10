Vents forts de cette nuit: voici le bilan des dégâts par province

Vous l'avez tous entendu et peut-être cela vous a-t-il empêché de dormir cette nuit. Le vent a soufflé fort, très fort durant toute la nuit Aux alentours de minuit, l'ensemble des provinces belges passaient en alerte jaune. Des rafales de 70 à 90 km/h ont soufflé sur la plupart des régions. Y a-t-il eu des dégâts ? Voici un premier bilan établi ce matin où le temps restera encore très venteux avec des rafales de 70 à 110 km/h et de fortes averses. Ensuite le vent diminuera, mais pluies et averses resteront au programme. Du côté des températures, on notera un net rafraîchissement avec des maxima de 9 à 12 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Cet après-midi, le vent s'orientera au nord-ouest en diminuant d'intensité, sauf à la mer où il redeviendra assez fort. Quelques averses résiduelles se produiront encore en soirée sur l'est du pays mais le ciel se dégagera dans les autres régions. La nuit prochaine sera sèche, sous un vent faible à modéré, voire assez fort au littoral.

TRAFIC FERROVIAIRE PERTURBÉ

Le trafic ferroviaire est interrompu jeudi matin sur la ligne à grande vitesse Bruxelles-Amsterdam, ainsi que sur la ligne reliant Aubange (Luxembourg) à la frontière française, signale le gestionnaire d'infrastructure Infrabel.



La deuxième ligne ne concerne que le trafic de marchandises, les navetteurs ne subissent donc pas de désagréments. Infrabel ignore quand la circulation pourra reprendre. Par ailleurs, la nuit dernière, plusieurs arbres sont tombés sur les voies, à la suite des violentes rafales qui ont balayé le territoire, en province de Luxembourg notamment du côté de Virton et Couvin. Le trafic avait là aussi été temporairement suspendu, mais il a repris entretemps, précise encore Infrabel.

BILAN DES VENTS DE CETTE NUIT

Brabant Wallon

En raison des fortes rafales de vent qui soufflent sur le pays depuis la nuit de mercredi à jeudi, les pompiers sont fortement mobilisés dans les régions de La Hulpe et Wavre, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. Une trentaine d'appels à l'aide ont été enregistrés depuis jeudi matin à 4h00. Une dizaine d'interventions se trouvaient toujours en attente vers 7h30. Le travail des services de secours consiste essentiellement en des abattages d'arbres menaçants et en du dégagement de voiries encombrées par des branchages ou câbles électriques. Il n'y a pas de blessé.

Région Bruxelloise

Les pompiers de Bruxelles ont effectué 23 missions suite aux averses et les coups de vent, dont 14 arbres déracinés, 2 chaussées inondées et 7 objets divers qui représentaient un danger.

Luxembourg

En province du Luxembourg, ce sont aussi les arbres tombés qui ont le plus occupés les services de secours. Ce matin, une vingtaine de mission était encore en cours. Les interventions avaient commencé dans la nuit, vers 1h du matin.

Charleroi/Hainaut

Peu d'interventions des pompiers sont à signaler à Charleroi. Letizia, une habitante de Jumet, nous a toutefois signalé cette nuit de "violentes rafales au dessus de Jumet pendant un bon quart d'heure, peu avant 1h du matin, puis un retour à la normale tout aussi brutalement." La carolo, qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous, commente : "On aurait dit comme le passage d'une mini tempête (pluie, vent) durant ce laps de temps. Ça à réveillé toute la maison."

Pour l'instant, les autorités ne confirment cependant aucune tempête particulière au dessus de Jumet.

Plus généralement, dans le Hainaut, les interventions des pompiers étaient principalement liées à des branchages et arbres sur la chaussée. Des vents violents ont frappé la Wallonie picarde cette nuit, essentiellement dans les régions d'Ath, Lessines, Frasnes, Bernissart et Péruwelz. Le Tournaisis a été concerné dans une moindre mesure tandis que la région de Mouscron a été épargnée. Avec des pointes à 87km/h, c'est la région d'Ath qui a le plus souffert.

Les interventions des pompiers ont débuté vers 01h30 du matin et se poursuivent. Les pompiers sont principalement intervenus pour des opérations de tronçonnage d'arbres et de feuillus qui entravaient la voie publique ainsi que pour des câbles et fils électriques tombés au sol. Une voiture a également été détruite à la suite de la chute d'un arbre. Il n'y a pas eu de blessé.

Namur

La situation était plus calme en province de Namur, avec tout de même quelques interventions des pompiers à Couvin, Philippeville et Dinant, principalement pour des arbres tombés. Les pompiers sont également intervenus à Andenne et Profondville.

Une trentaine d'interventions ont déjà été réalisées, depuis très tôt ce jeudi matin, par les pompiers en zone Dinaphi (Dinant/Philippeville) à la suite des rafales de vent, indique le porte-parole Patrice Liétart. Il s'agit essentiellement d'arbres sur la chaussée. "Nous avons encore une dizaine d'interventions en attente. Géographiquement, une grande partie de la zone est impactée", précisait-il peu avant 8h00.

Liège

Les fortes rafales de cette nuit ont fait chuté des arbres et branchages en province de Liège. Les pompiers ont été sollicité à partir de 2 heures du matin. Ils ont réalisé plus d'un quarantaine de tronçonnages, notamment à Sprimont, Esneux, Chaudfontaine, Verviers, Villers-le-Bouillet, Engis, Wanze et Clavier. Ils étaient toujours à pied d'oeuvre ce matin.