La Corée du Sud envoie sa première fusée de conception nationale

Le véhicule coréen de lancement de satellites II, officieusement appelé Nuri, s'est élevé du site de lancement de Goheung dans une colonne de flammes : "On dirait qu'il s'envole dans le ciel sans problème", a estimé un commentateur de la chaîne. La Corée du Sud veut rejoindre le club des nations spatiales avancées en essayant de mettre sur orbite ce jeudi une charge utile de plus d'une tonne, grâce à sa première fusée entièrement fabriquée dans le pays. Douzième économie du monde, la Corée du Sud est un des pays les plus technologiquement avancés avec notamment son fleuron Samsung Electronics, le plus grand fabriquant de smartphones et de puces au monde. Mais elle est toujours restée à la traîne dans la conquête spatiale, où l'Union soviétique a ouvert la voie avec le lancement du premier satellite en 1957, suivie de près par les États-Unis. En Asie, la Chine, le Japon et l'Inde ont développé des programmes spatiaux avancés, et la Corée du Nord est le dernier entrant dans le club des pays capables de lancer un satellite. (Belga)